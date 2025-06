Altra chiusura nel tessile a Cavarzere | Le aziende poi riaprono nello stesso posto

A Cavarzere, il settore tessile si trova nuovamente nello sconforto con un'altra chiusura che lascia senza lavoro venti dipendenti. Giovedì 19 giugno, un'azienda produttrice di jeans per grandi marchi, gestita da una famiglia cinese, ha comunicato licenziamenti collettivi, annunciando la chiusura imminente il 30 giugno. È un altro duro colpo per il tessile locale, ma la speranza di ripartenza non si spegne: il futuro può ancora riservare sorprese positive.

