Alto Impatto al Piano e Piazza d’Armi | quattro denunce tra droga immigrazione clandestina e ubriachezza

Alto impatto al piano e piazza d’Armi: un’operazione della Polizia di Stato ha portato alla denuncia di quattro persone, coinvolte in questioni di droga, immigrazione clandestina e ubriachezza. Sabato mattina, agenti attenti hanno monitorato la zona, assicurando sicurezza e ordine pubblico. La lotta alla microcriminalità prosegue con impegno costante per garantire un ambiente più sicuro a tutti i cittadini, dimostrando che la legalità è la vera priorità.

