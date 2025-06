Alta adesione, ora ascoltateci.

L’adesione allo sciopero nel settore metalmeccanico in Lombardia ha superato ogni aspettativa, toccando punte del 95% in molte realtà e coinvolgendo circa cinquemila lavoratrici e lavoratori a Bergamo. Un segnale forte di unità e determinazione che testimonia il valore della solidarietà nel mondo del lavoro. Ora, più che mai, è il momento di ascoltarci e agire per un futuro migliore...

Una "altissima adesione" nelle aziende sindacalizzate, "con una media del 70-80% tra le lavoratrici e i lavoratori in produzione, e punte del 90-95% in numerose realtà lombarde". È il bilancio, secondo i dati diffusi dai sindacati in Lombardia, dello sciopero del settore metalmeccanico, con circa cinquemila persone che si sono radunate a Bergamo per la manifestazione regionale. Uno sciopero nazionale proclamato da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per chiedere il rinnovo dei contratti Federmeccanica e Unionmeccanica, con condizioni migliori per i lavoratori. La Fiom Lombardia ha sottolineato che "le imprese devono comprendere l’importanza del rinnovo, che rappresenta uno strumento essenziale per il giusto riconoscimento del salario e dei diritti, come richiesto nella piattaforma sindacale approvata a larghissima maggioranza da chi lavora nel settore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it