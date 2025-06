Alpinista scivola per 30 metri durante l' arrampicata resta legato agli amici che chiamano i soccorsi | morto un 64enne

Tragedia sulle Dolomiti: un alpinista di 64 anni è precipitato per 30 metri durante un’ascensione a Pale di San Martino, restando legato agli amici che hanno chiamato i soccorsi. Un drammatico incidente che ricorda quanto la montagna possa essere imprevedibile e pericolosa. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai soccorritori, mentre l’intera regione si interroga sulla sicurezza in alta quota.

PALE DI SAN MARTINO - Incidente mortale oggi, sabato 21 giugno, a Pale di San Martino. A perdere la vita è stato un alpinista 64enne, residente a San Pietro in Gu (Padova) e originario di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alpinista scivola per 30 metri durante l'arrampicata, resta legato agli amici che chiamano i soccorsi: morto un 64enne

