Alma 60 anni di passione verde

Da 60 anni, Alma incarna l'essenza della passione verde, unendo tradizione e innovazione per offrire soluzioni affidabili a chi lavora con il campo. Fondata sull’impegno e sulla competenza, Alma è molto più di un nome: è un punto di riferimento per agricoltori e professionisti del giardinaggio. Scopri come questa storia di passione continua a coltivare il futuro del settore.

I nomi, dicevano i latini, sono la conseguenza delle cose. In un nome insomma, ci sono uno o più significati. Da ben 60 anni Alma - acronimo di Azienda Lucchese Meccanizzazione Agricola - rappresenta un punto di riferimento per chiunque abbia a che fare con il verde. Il negozio di Monte San Quirico, che è anche un’officina specializzata nella manutenzione e la riparazione dei mezzi agricoli o da giardinaggio, è un approdo sicuro per agricoltori o pollici verdi 2.0. Qui si trovano i marchi storici del settore e ogni accessorio possibile. Ma Alma - che in spagnolo vuol dire ‘anima’ - è anche una storia imprenditoriale che ha come punto di forza la famiglia e la passione nel lavoro e nell’ascolto dei clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alma, 60 anni di passione verde

