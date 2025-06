Alloggi Erp a 12 famiglie | tempi più rapidi

Con grande soddisfazione, l’amministrazione comunale ha consegnato le chiavi a 12 nuove famiglie inserite nel progetto di alloggi ERP, in tempi record rispetto ai normali iter. La cerimonia, svoltasi nella Sala consiliare e presieduta dal sindaco Andrea Tagliaferri e dall’assessore Lorenzo Ballerini, segna un importante passo avanti nel miglioramento della qualità abitativa della nostra comunità. Dal gennaio 2025, sono stati assegnati numerosi alloggi, garantendo così un futuro più stabile e sereno alle famiglie coinvolte.

Consegnate le chiavi a 12 nuove famiglie assegnatarie di alloggi Erp. La cerimonia si è svolta nella Sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri (nella foto) e dell’assessore alle Politiche abitative Lorenzo Ballerini ed è stata anche l’occasione per un bilancio del lavoro portato avanti dall’amministrazione, in questo specifico ambito, negli ultimi mesi. Dal gennaio 2025 a oggi, in particolare, sono stati assegnati 34 alloggi, un dato che – secondo il Comune - segna una svolta rispetto al passato: negli ultimi 10 anni, la media annuale era infatti di 8,1 assegnazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it