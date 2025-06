Allerta meteo in Toscana temporali forti e vento nella notte

Prepariamoci a un'imminente svolta climatica in Toscana: dopo giorni di caldo sfiancante, la regione si appresta a vivere notti tempestose e temporali intensi, accompagnati da venti impetuosi. La tranquillità estiva sarà scossa da una notte di allerta meteo che richiede attenzione e prudenza. È fondamentale conoscere i dettagli di questo cambiamento per proteggere sé stessi e le proprie cose, perché...

Firenze, 21 giugno 2025 – Caldo, molto caldo, purtroppo destinato ad aumentare non solo nei valori assoluti ma soprattutto in quelli percepiti: sì perché se in questi giorni la Toscana è stata regolarmente di cinque-sei gradi sopra le medie stagionali, con punte di 37 gradi, almeno il tasso di umidità è stato contenuto. Tutto destinato a cambiare da lunedì quando il caldo afoso piomberà la regione in giornate e nottate di caldo e umidità . Nel frattempo c’è da segnalare una attesa allerta meteo di colore giallo, prevista per la notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno: dopo la mezzanotte sono attesi temporali anche forti accompagnati da possibili colpi di vento molto sostenuto, interesstaa quasi tutta la Toscana tranne Mugello- Valdisieve, Valtiberina, Casentino e Romagna Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allerta meteo in Toscana, temporali forti e vento nella notte

