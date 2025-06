Allerta meteo in Liguria fulmini sul ponente genovese violenta grandinata in Valbormida | Foto

Un violento fronte temporalesco ha colpito la Liguria, con fulmini e grandinate che hanno sconvolto il ponente genovese e la Val Bormida. Le precipitazioni più intense si sono registrate intorno alle 19, lasciando immagini spettacolari ma anche di preoccupazione. L’allerta meteo, attiva fino a mezzanotte, invita alla massima prudenza. Rimanete aggiornati per proteggere voi stessi e i vostri cari mentre la natura mette alla prova la regione.

I fenomeni più intensi si sono verificati alle 19 circa, soprattutto nella zona di Arenzano. Allerta in vigore sino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Allerta meteo in Liguria, fulmini sul ponente genovese, violenta grandinata in Valbormida | Foto

In questa notizia si parla di: allerta - meteo - liguria - fulmini

