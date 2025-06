Allenamento Juve | bianconeri in campo alla vigilia del Wydad Casablanca poi la partenza per Philadelphia – FOTO e VIDEO della seduta

La Juventus si prepara con energia e determinazione alla sfida contro il Wydad Casablanca, l'ultimo ostacolo prima della fase successiva del Mondiale per Club. Allenamenti intensi, immagini esclusive e un clima di concentrazione sono protagonisti della vigilia. Dopo la seduta di oggi, i bianconeri partiranno per Philadelphia, pronti a dare il massimo in questa sfida cruciale. Rimanete con noi per tutte le emozioni e aggiornamenti in tempo reale!

Allenamento Juve: i bianconeri lavorano alla vigilia del match con il Wydad Casablanca, poi la partenza per Philadelphia – FOTO e VIDEO. La Juve sta vivendo la vigilia del suo secondo match del Mondiale per Club, con i bianconeri che nella giornata di domani, alle ore 18.00 italiane, affrontano il Wydad Casablanca per chiudere il discorso qualificazione.????? June 14 – July 13 Every Game Free https:t.co9MbQ9ZYqdX #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.comc8uvci29MW — JuventusFC (@juventusfc) June 21, 2025 Prima della partenza per Philapdelphia, la squadra di Igor Tudor è scesa in campo per sostenere la seduta di allenamento di vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve: bianconeri in campo alla vigilia del Wydad Casablanca, poi la partenza per Philadelphia – FOTO e VIDEO della seduta

In questa notizia si parla di: juve - bianconeri - vigilia - wydad

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Igor Tudor in conferenza stampa alla vigilia di AlAin-Juve: NUOVO INIZIO - “Io non lo definirei così, è piuttosto il proseguimento. La squadra è la stessa, a parte Rugani e Kostic che sono rientrati dai prestiti ed è un vantaggio poter continuare e lavorare su ciò c Vai su Facebook

Juventus, Locatelli spiega perché Tudor è un'altra cosa rispetto a Motta: con il Wydad tanti cambi in formazione; GALLERY | Vigilia della sfida al Wydad AC in campo; Mondiale per Club, Juventus-Wydad Casablanca: quando e dove vederla in TV e streaming.

Juventus, Locatelli: "Tudor conosce il Dna bianconero, sa come trasmetterci le sue idee" - Manuel Locatelli carica la sua Juventus alla vigilia del match contro il Wydad di Casablanca, secondo appuntamento della fase a gironi del Mondiale per Club dopo il convincente esordio contro l'Al Ain ... Scrive msn.com

Juventus, Locatelli spiega perché Tudor è un'altra cosa rispetto a Motta: con il Wydad tanti cambi in formazione - Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, dà fiducia all'attuale tecnico bianconero Igor Tudor e spiega che impatto ha avuto la Vecchia Signora nel cambio guardia con l'addio di Thiago Motta ... Segnala sport.virgilio.it