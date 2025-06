Allenamento Inter il preparatore Rapetti punta sulla forza per rilanciare i nerazzurri | il retroscena dagli USA

L’Inter si prepara con rinnovata determinazione, affidandosi all’esperienza del preparatore Rapetti e al focus sulla forza per rinvigorire la squadra. Tra intense sedute negli USA e un percorso di recupero fisico e mentale, i nerazzurri sono pronti a sfidare gli Urawa Red Diamonds con rinnovato slancio. La sfida di questa sera promette emozioni e sorprese: ecco cosa bolle in pentola.

In attesa della sfida di questa sera contro gli Urawa Red Diamonds, l' Inter ha intensificato le sedute di allenamento per recuperare energie fisiche e mentali. Come riporta Il Corriere della Sera, l'allenamento dei nerazzurri si è spostato temporaneamente nel centro dei Seahawks, squadra NFL di Seattle, trasformato in una vera e propria base di rilancio. Il nuovo preparatore atletico, Stefano Rapetti — già protagonista nell'Inter del Triplete — ha il compito di ritrovare brillantezza in un gruppo apparso affaticato nel finale di stagione.

