Allarme ozono Bergamo maglia nera

L’allarme ozono a Bergamo scuote la città, che si affaccia alla maglia nera della Lombardia per qualità dell’aria. La centralina di via Meucci registra i livelli più elevati, superando il limite di sicurezza, mentre Calusco si aggiunge alla difficile classifica. Legambiente denuncia una situazione più critica che mai, mentre l’assessore Ruzzini sottolinea l’urgenza di intervenire in tutta la regione per tutelare la salute dei cittadini e ridurre l’emergenza.

LA QUALITÀ DELL’ARIA. Alla centralina di via Meucci il dato peggiore della Lombardia, sopra il limite anche Calusco. Legambiente: situazione più critica che in passato. L’assessore Ruzzini: problema serio per tutta la regione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Allarme ozono, Bergamo maglia nera

