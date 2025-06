Allarme da Confartigianato | con guerre a rischio 61,4 mld export e 40,7% import energia

L'allarme di Confartigianato getta luce sui pesanti effetti delle crisi geopolitiche sul nostro sistema economico. Guerre e tensioni internazionali minacciano di compromettere un export da 614 miliardi di euro e un import energetico di 407 miliardi, con conseguenze che potrebbero mettere a rischio migliaia di posti di lavoro e il futuro delle imprese italiane. È cruciale agire ora per tutelare il nostro Made in Italy e la stabilità economica del Paese.

I conflitti in Medio Oriente, tra Russia e Ucraina e le tensioni tra India e Pakistan mettono a rischio 61,4 miliardi di esportazioni italiane e il 40,7% (pari a 27,6 miliardi di euro) del nostro import energetico. Confartigianato ha calcolato i rischi delle crisi geopolitiche internazionali per la nostra economia, evidenziando che le vendite di prodotti made in Italy verso 25 Paesi coinvolti in guerre o in aree a rischio - tra Medio Oriente, Nord Africa, Russia, Ucraina, India e Pakistan - valgono 61,4 miliardi di euro (pari al 9,8% dell'export totale). Â Â Nel dettaglio le esportazioni ammontano a 27,1 miliardi in Medio Oriente, a 21,9 miliardi nei tre paesi confinanti di Egitto, Libia a Turchia, 6,6 miliardi tra Russia, Ucraina e Bielorussia e 5,8 miliardi in India e Pakistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it