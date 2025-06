Alla scoperta degli Urawa Red Diamonds la squadra della città dei bonsai che ha già battuto l’Inter

Alla scoperta degli Urawa Red Diamonds, la squadra della cittadina dei bonsai già vittoriosa contro l’Inter. Quando i tifosi nerazzurri hanno sentito di dover affrontare i Reds, il pensiero è volato a Salah e Luis Diaz; invece, si tratta di un’altra storia. Lautaro e compagni dovranno guardarsi da Watanabe e Gustafson, le stelle giapponesi che rendono questa sfida cruciale per la qualificazione, dopo il pareggio con il Monterrey. Ultima spiaggia anche per i nerazzurri, in una partita che promette emozioni intense.

Quando ai tifosi dell' Inter è stato detto che avrebbero sfidato i Reds, il pensiero sarà andato a Salah e Luis Diaz. Invece no, tutt'altro: Lautaro e compagni dovranno preoccuparsi piuttosto di Watanabe e Gustafson, stelle degli Urawa Red Diamonds. Reds sì, ma di Giappone. Sono gli avversari dei nerazzurri in una sfida a questo punto fondamentale per la qualificazione dopo il pareggio con il Monterrey all'esordio. Ultima spiaggia anche per i giapponesi, che nella prima partita hanno perso per 3-1 contro il River Plate. Una sfida sulla carta dall'esito scontato per l'Inter, ma gli ultimi risultati nella competizione insegnano che nulla lo è.

