Alla Sapienza cultura per la democrazia Quale futuro senza le donne?

Alla Sapienza, cultura per la democrazia: quale futuro senza le donne? Il convegno "Democrazia, autorità, processi globali" ha acceso i riflettori su temi cruciali come le sfide alle istituzioni e le nuove dinamiche sociali. In un’epoca di sfiducia e polarizzazione, il ruolo delle donne emerge come elemento imprescindibile per costruire un domani più equo e rappresentativo. La strada verso il futuro passa anche attraverso il loro coinvolgimento attivo e consapevole.

“Democrazia, autorità, processi globali” è il convegno tenutosi, il 12 e 13 giugno scorsi, all’Università La Sapienza di Roma, il più grande ateneo d’Europa. Promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione per riflettere su prospettive geopolitiche e economiche, ruolo delle istituzioni ma anche società e relazioni. In uno scenario di “sfiducia nelle istituzioni, polarizzazione politica, crisi della rappresentanza e nuove forme di autoritarismo che mettono alla prova i modelli democratici tradizionali”, è necessaria “una riflessione critica e la ricerca di nuovi paradigmi di governance”, ha affermato il preside della Facoltà Pierpaolo D’Urso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Alla Sapienza, cultura per la democrazia. Quale futuro senza le donne?

In questa notizia si parla di: sapienza - democrazia - cultura - donne

Democrazia, autorità, processi globali: giovedì e venerdì il convegno alla Sapienza - Il nostro mondo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, in cui democrazia e autorità si intrecciano in un rapporto complesso e sfidante.

Il ragazzo studia economia e commercio alla Sapienza. La vittima aveva 53 anni Vai su Facebook

Sfregiata la Minerva della Sapienza di Roma. Simboli, cultura e spazio pubblico nella lotta ai femminicidi; A Roma l’assemblea nazionale contro il ddl Sicurezza; Blog | Libere di essere. Donne resistenti ieri e oggi: l’appello di Anpi verso il 25 novembr.

Alla Sapienza, cultura per la democrazia. Quale futuro senza le donne? - “Democrazia, autorità, processi globali” è il convegno tenutosi, il 12 e 13 giugno scorsi, all’Università La Sapienza di Roma, il più grande ateneo d’Europa. Segnala formiche.net

Un futuro in bilico: Democrazia, Autorità e Processi Globali al Convegno della Sapienza - "La democrazia non è un’eredità da conservare, ma un’opera collettiva da ricostruire ogni giorno. Riporta iltempo.it