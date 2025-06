Alla Rocca di Meldola l’inaugurazione della mostra di arte cultura e spettacolo Roccambolesca

porte a un mondo di creatività e meraviglia, dove artisti emergenti e talenti consolidati si sono uniti per celebrare il meglio dell’arte e dello spettacolo. La serata è stata un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera vibrante, ricca di emozioni e scoperte. La sesta edizione di Roccambolesca promette di diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti di cultura e intrattenimento, lasciando tutti con il desiderio di tornare ancora e ancora.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, nella splendida cornice della Rocca di Meldola, si è tenuta l’inaugurazione della mostra di arte, cultura e spettacolo “Roccambolesca – Festival dell’Arte”, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Dopo il tradizionale taglio del nastro, si sono aperte le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Alla Rocca di Meldola l’inaugurazione della mostra di arte, cultura e spettacolo “Roccambolesca"

In questa notizia si parla di: arte - rocca - meldola - inaugurazione

All’Expo di Osaka la Settimana del Lazio, Rocca “Arte al centro” - All’Expo di Osaka, la Settimana del Lazio al Padiglione Italia riunisce cultura, economia e tradizioni della regione, con un ricco programma di eventi, incontri e workshop fino al 24 maggio.

Meldola: le grandi colonne sonore del cinema alla Rocca di Meldola con il Quintetto d'ottoni Rossini Prosegue il ricco calendario degli eventi organizzati nella Rocca di Meldola dall’associazione Compagnia di Ricerca, con il patrocinio dell’Assessorato alla C Vai su Facebook

Inaugurata la sesta edizione di “Roccambolesca”; Picta, la mostra a Meldola. Italia e Cina a confronto; L'arte torna alla Rocca di Meldola con Roccambolesca: in mostra anche alcuni dipinti di Dario Fo.

Meldola, l’arte di Irene Ugolini Zoli - Da domani al 26 febbraio, con inaugurazione il 14, giorno di San Valentino, il ristorante ‘Il Rustichello’ (via V. Riporta ilrestodelcarlino.it

Estate di musica e arte con la Pro loco di Meldola - L’inaugurazione avverrà alle 18 venerdì 20 giugno con la critica d’arte Lia Briganti, cui seguiranno ... Scrive msn.com