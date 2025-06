Alla ricerca del patto di amicizia eterna | perché la Cina punta sull’Asia centrale

Alla ricerca del patto di amicizia eterna: perché la Cina punta sull'Asia centrale? Mentre Donald Trump abbandonava il G7 per concentrarsi sul conflitto tra Israele e Iran, Xi Jinping siglava un “trattato di eterna amicizia” con i leader di cinque ex Repubbliche Sovietiche ad Astana. Questo nuovo accordo coinvolge Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan, e sottolinea il ruolo crescente di Pechino in una regione strategicamente cruciale, delineando un nuovo scenario geopolitico che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere in Asia e oltre.

Nello stesso momento in cui Donald Trump lasciava in anticipo il G7 per occuparsi della guerra tra Israele e Iran, in Asia centrale Xi Jinping firmava un " trattato di eterna amicizia, buon vicinato e cooperazione " con i leader di cinque ex Repubbliche Sovietiche presenti al vertice ad Astana. Il nuovo patto coinvolge, oltre alla Cina, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan, e sottolinea il ruolo crescente di Pechino in questa regione – tradizionalmente sotto la sfera di influenza russa – ricca di risorse naturali ed energetiche. "Attualmente il mondo sta attraversando cambiamenti sempre più rapidi e mai visti in un secolo, e sta entrando in un nuovo periodo di turbolenza e trasformazione", ha dichiarato Xi.

