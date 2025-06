Alla Farnesiana due nuovi murales ispirati a equità e inclusione sociale

Alla Farnesiana, l'estate si apre con un'esplosione di colore e significato: due nuovi murales, ispirati a equità e inclusione sociale, sorprendono il quartiere grazie al progetto "UAU PC! Urban Art Unites Piacenza". Questa mattina, i talentuosi Fabio Guarino e Lisa Gelli, accompagnati dal direttore artistico Cesare Bettini, hanno inaugurato queste opere che trasformano lo spazio pubblico in un messaggio di speranza e solidarietà. Un vero inno alla comunità, pronti a lasciarsi coinvolgere.

L'arrivo dell'estate porta in dono al quartiere Farnesiana due nuove opere nell'ambito del bando comunale "UAU PC! Urban Art Unites Piacenza". A inaugurarle questa mattina insieme agli autori, Fabio Guarino e Lisa Gelli (affiancati dal direttore artistico del progetto Cesare Bettini, di Urban. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Alla Farnesiana due nuovi murales ispirati a equità e inclusione sociale

In questa notizia si parla di: farnesiana - murales - ispirati - equità

The Last of Us: occhi infetti ispirati a fenomeni reali e narrazione in evoluzione - ...alla ricerca su malattie e parassiti esistenti. La serie esplora temi di resilienza e sopravvivenza, mescolando horror e realismo.

Alfabetizzazione economica: chiave per l'equità di genere al forum ANSA Incontra - L’alfabetizzazione economica è fondamentale per promuovere l'equità di genere, e il forum ANSA Incontra si propone di affrontare questa tematica cruciale.

Alla Farnesiana due nuovi murales ispirati a equità e inclusione sociale.