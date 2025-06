Alla cultura 440mila euro ’Premiate’ 47 realtà locali

L’assessorato alla cultura del Comune ha annunciato i vincitori dei bandi pubblici per il 2025, assegnando ben 440.000 euro a 47 realtà locali impegnate in attività artistiche e culturali. Dalle arti performative al cinema, dalla letteratura alla scienza, i progetti premiati testimoniano la vibrante varietà culturale della nostra comunità. Scopriamo insieme come questi fondi sosterranno l’innovazione e la crescita culturale sul territorio...

È uscito l'esito dei bandi pubblici relativi ai contributi per attività culturali ordinarie e triennali dell'assessorato alla cultura del Comune: sono 440.000 euro per l'anno 2025 a favore di 47 soggetti beneficiari. Gli ambiti coperti dai progetti finanziati spaziano dalle arti performative, cinematografiche, audiovisive, alla letteratura, filosofia, storia, scienza e arte, oltre alla progettazione di attività ordinarie e periodiche da parte di realtà che operano con continuità sul territorio. "I contributi sono stati stanziati – afferma Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla Cultura – dal lavoro di commissioni di esperti appositamente costituite e sulla base dei criteri oggettivi contenuti nei bandi.

