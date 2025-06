alla cina piace russa la corsa del dragone verso sberbank

Alla Cina piace la corsa del Dragone verso Sberbank, ma cosa pensano davvero i risparmiatori cinesi di questa strategia? In un gioco bancario fatto di tensioni e alleanze mutevoli, sembra emergere una sorta di transumanza finanziaria tra i due giganti. Le banche del Dragone, infatti, sono sotto pressione: prestiti in calo, rimborsi incerti e una crisi immobiliare che ha complicato le acrobazie economiche di Pechino. La domanda è: fino a quando questa danza continuerà ?

