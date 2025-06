All Inclusive Sport Tutti in campo senza nessuna barriera

All Inclusive Sport a Scandiano ha trasformato lo sport in un potente strumento di integrazione, superando ogni barriera e unendo centinaia di persone in una celebrazione di gioia e solidarietà. Con oltre 250 giovani e famiglie coinvolte, questa festa conclusiva ha dimostrato che lo sport può davvero essereporto di inclusione per tutti. A dimostrazione che, quando si gioca insieme, la diversità diventa forza.

Centinaia di persone e tanta partecipazione per la festa conclusiva di All Inclusive Sport a Scandiano. L’ultimo atto stagionale del progetto provinciale reggiano di inclusione della disabilità tramite la pratica sportiva, coordinato dal centro di servizio per il volontariato Csv Emilia e capace di coinvolgere oltre 250 giovani e 250 famiglie, è andato in scena nella zona sportiva di Scandiano. La festa ha visto una grande partecipazione. A partire dal gruppo di All Inclusive Sport, composto dallo staff di coordinamento, tutori, atleti, famiglie, allenatori, dirigenti sportivi, addetti sanitari, formatori di tutta la provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - All Inclusive Sport. Tutti in campo senza nessuna barriera

