Alex Britti sui falsi sold out ai concerti | Rifiutai i Palasport per non suonare gratis

Alex Britti si distingue ancora per la sua integrità artistica, rifiutando i falsi sold out e privilegiando la qualità sulla quantità. La sua scelta di dire no ai Palasport dimostra come il rispetto per la musica e il pubblico siano prioritari rispetto alle logiche commerciali. Un esempio di coerenza nel mondo dello spettacolo, che invita a riflettere sul valore vero dell’arte dal vivo. Continua a leggere per scoprire altri aspetti di questa interessante vicenda.

Alex Britti dice la sua sull'esistenza dei falsi sold out: "Mi proposero un tour nei Palasport, dissi no. Altrimenti avrei dovuto fare 30 concerti gratis per ripagare i debiti delle agenzie.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

