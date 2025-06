Alex Britti e la mossa per sfuggire ai falsi sold out | Se sbagli devi fare 30 concerti gratis | cosa ho risposto a chi mi ha proposto un tour

Se i concerti finiscono per essere falsi sold out, Alex Britti ha una soluzione geniale: se sbagli, suonare 30 concerti gratis. Una mossa che mette il dito nella piaga del mondo dello spettacolo, spesso condizionato da dati artefatti. La sua risposta a chi gli propone un tour? Una sfida alla falsità e un richiamo all’autenticità , perché in musica la vera vittoria si conquista sul palco, non sui numeri fasulli.

È sempre la questione dei sold out, soprattutto quelli «farsa», a tenere banco nel panorama italiana. Dopo la denuncia – prima social e poi alla stampa – di Federico Zampaglione e di Antonello Venditti, è Alex Britti a toccare il tasto dolente. «Anche a me tanti anni fa mi fu proposto di fare un tour nei Palasport a cui dissi no», ha raccontato il cantante romano durante la conferenza stampa prima della sua data alle Terme di Caracalla. Non si è però scucito oltre: «Non farò nomi». Il sogno degli stadi e la dura realtà : «Se non lo riempi ti fai male». Sapersi opporre a queste dinamiche della musica è fondamentale, ha continuato a spiegare il 56enne: «Piace l’idea dello stadio pieno, ma bisogna saper dire di no ed essere realisti. 🔗 Leggi su Open.online

