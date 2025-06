Alcol a minorenni chiuso locale nel Salernitano

Un grave episodio scuote Nocera Inferiore: un locale del centro è stato chiuso per 15 giorni dopo aver somministrato superalcolici a minorenni. La Polizia ha scoperto che il bar aveva fornito bevande alcoliche anche a minori di 16 anni, suscitando forte preoccupazione tra le autorità e la comunità. La sicurezza dei giovani resta una priorità, e questa azione dimostra che non si tollerano comportamenti rischiosi o irresponsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Somministrati alcolici a minorenni: per questo il Questore della provincia di Salerno ha disposto la chiusura per 15 giorni di un locale del centro di Nocera Inferiore. Dagli accertamenti svolti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno e dal Commissariato di Nocera Inferiore è emerso che nel bar erano state somministrate bevande superalcoliche anche a minori di 16 anni. Peraltro, il gestore del locale aveva anche occupato il suolo pubblico con attrezzature ben oltre il limite della metratura autorizzata, con pericolo per la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alcol a minorenni, chiuso locale nel Salernitano

In questa notizia si parla di: minorenni - locale - alcol - chiuso

Alcool a minorenni, disposta la chiusura di un locale - Il questore di Benevento ha disposto la chiusura di un locale nel centro storico, per cinque giorni, dopo aver scoperto la somministrazione di alcol a due minorenni di 17 e 14 anni.

Albissola Marina, risse davanti al locale e alcol ai minorenni: bar chiuso per 15 giorni http://dlvr.it/TLRhzn @LaStampa Vai su X

Controlli dei Carabinieri nel Feltrino contro l’alcol ai minorenni: locale chiuso per 3 giorni e multe per irregolarità sanitarie. Operazione congiunta con Nas Treviso. Vai su Facebook

Alcol ai minorenni, pub chiuso per 10 giorni; Alcol a minorenni, chiuso locale nel Salernitano; Nocera Inferiore, alcol ai minorenni: locale della Movida chiuso per 15 giorni.

Alcol venduto a minorenni. Locale chiuso per un mese - È la misura disposta per un locale nella centralissima via Indipendenza, come conseguenza degli accertamenti ... Riporta msn.com

Alcol ai minorenni, pub chiuso per 10 giorni - Nella mattinata di venerdì 20 giugno i carabinieri hanno notificato alla titolare di un pub la sospensione della licenza, ex ... Secondo romatoday.it