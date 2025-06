Alcaraz stacca Sinner nella classifica ATP Race | possibile margine di oltre 2000 punti pesano i 3 mesi senza tornei

Alcaraz stacca Sinner nella classifica ATP Race, con un margine superiore ai 2000 punti, grazie ai tre mesi senza tornei. Lo spagnolo, inarrestabile, si sta avvicinando sempre più alla vetta della stagione, e oggi potrebbe consolidare il suo vantaggio con una vittoria al Queen’s Club di Londra. Con ogni risultato, la corsa verso Torino si fa più intensa e appassionante, rendendo il duello tra i due protagonisti ancora più avvincente.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz sta capitalizzando la prematura eliminazione patita da Jannik Sinner ad Halle: oggi l’iberico disputerĂ la semifinale al Queen’s Club di Londra ed in caso di successo guadagnerĂ altri 130 punti validi per la Race To Turin, la classifica che tiene conto dei soli risultati ottenuti nell’anno solare 2025. Nella Race live, infatti, prima di Wimbledon Sinner si è fermato a quota 4000 punti, mentre Alcaraz al momento è a 5940 e può arrivare a 6070 in caso di finale ed a 6240 in caso di vittoria: l’azzurro dovrĂ recuperare tra 1940 e 2240 punti allo spagnolo nell’ultima parte di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz stacca Sinner nella classifica ATP Race: possibile margine di oltre 2000 punti, pesano i 3 mesi senza tornei

