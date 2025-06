Alcaraz non si ferma più | è in finale al Queen' s E firma un altro record personale

Carlos Alcaraz non si ferma più: con la vittoria al Queen, firma un nuovo record personale sull’erba, raggiungendo un impressionante 24 su 25 dall’inizio del 2023. Il talento spagnolo, attualmente numero 2 del mondo, affronterà in finale Jiri Lehecka, che ha battuto in tre set il padrone di casa Draper. Una sfida imperdibile tra due giovani promesse del tennis internazionale, pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia.

Sull'erba sono 24 su 25 dall'inizio del 2023. Il numero 2 del mondo affronterà in finale Jiri Lehecka, che ha sconfitto in tre set il padrone di casa Draper.

