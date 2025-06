Alcaraz in finale al Queen’s allarme rosso per Sinner! Cosa succede alla classifica

introduzione promettente nel circuito internazionale, dimostrando una versatilità e un talento ormai indiscutibili. Con questa impresa, Alcaraz si avvicina sempre di più alla vetta della classifica ATP, mentre il rischio di un’improvvisa svolta per Sinner aumenta, lasciando gli appassionati in attesa di scoprire come evolverà la corsa ai vertici del tennis mondiale. La sfida è aperta: cosa succederà alla classifica dopo questa finale?

Carlos Alcaraz è il nome che rimbomba nel mondo del tennis. La sua avanzata non si arresta e, con una serie di 17 vittorie consecutive, ha conquistato l’accesso alla finale del prestigioso Queen’s Club di Londra. Il giovane spagnolo ha superato Roberto Bautista Agut con un doppio 6-4, confermando la sua posizione di forza nel panorama mondiale. La sua vittoria sull’erba londinese, dopo i trionfi sulla terra rossa di Roma e Parigi, segna una nuova tappa di un viaggio straordinario. Il Queen’s Club, importante torneo ATP 500, è il palcoscenico ideale per dimostrare la sua versatilità su varie superfici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alcaraz in finale al Queen’s, allarme rosso per Sinner! Cosa succede alla classifica

In questa notizia si parla di: alcaraz - finale - queen - allarme

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Comincia la stagione Atp su erba, Sinner annuncia: “Giocherò ad Halle”. Alcaraz non ci sarà; Musetti, infortunio più grave del previsto: niente Queen’s e Tartarini lancia l’allarme. Anche Berrettini dice no al torneo; Alcaraz eliminato al Queen's: Djokovic tornerà numero 2 al mondo.

Alcaraz batte Bautista e va in finale al Queen's contro Lehecka - Cinque finali su gli ultimi cinque tornei vinti: Carlos Alaraz batte il connazionale Roberto Bautista in due set (6- ansa.it scrive

Alcaraz vince il derby ed è finale al Queen's contro una sorpresa - Lo spagnolo batte in due set Bautista Agut e domenica andrà a caccia del 5° successo stagionale. Lo riporta tuttosport.com