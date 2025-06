Alberto Costa Juve da oggetto misterioso a certezza assoluta | ora a farne le spese può essere quel bianconero! Le ultimissime

Alberto Costa sta passando da semplice enigma a pilastro indiscusso della Juventus. Dopo aver conquistato i cuori e le pagine dei media, ora il suo nome potrebbe mettere in discussione la posizione di alcuni big, inclusi i star come quel bianconero portoghese. La sua evoluzione è un esempio di determinazione e talento, ma quali saranno le prossime mosse della Vecchia Signora? Resta con noi per scoprire gli ultimi sviluppi e le sorprese in arrivo.

Alberto Costa, terzino che il calciomercato Juve ha acquistato lo scorso inverno a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes. Da oggetto misterioso nei suoi primi mesi in bianconero è diventato ora una vera e propria certezza su cui fare affidamento e su cui Tudor sta già puntando. A farne le spese potrebbe essere Weah, scivolato nelle gerarchie del tecnico croato e che potrebbe essere ceduto.

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

