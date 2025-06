Alberto Angela fa il colpaccio Jovanotti è il primo ospite di Noos – L’avventura della conoscenza

Alberto Angela si prepara a sorprendere il pubblico con un ospite d’eccezione: Jovanotti, protagonista della prima puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”. Un incontro ricco di emozioni, musica e scienza che inaugura la nuova stagione di Rai1 il 23 giugno. L’artista condividerà il suo viaggio tra arte, musica e grandi avventure, creando un’esperienza unica per tutti gli appassionati di cultura e scoperta. Non perdere questa emozionante apertura!

Sarà Jovanotti l'ospite d'eccezione della prima puntata del programma condotto da Alberto Angela dal titolo Noos – L'avventura della conoscenza. Una presenza d'eccezione per inaugurare al meglio la nuova stagione del programma in onda su Rai1 a partire dal prossimo 23 giugno. Per l'occasione l'artista parlerà del suo percorso umano mixando arte, musica, scienza e grandi viaggi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dell'esplorazione e della conoscenza. Alberto Angela, Jovanotti primo ospite nella nuova stagione di Noos. Alberto?Angela si prepara a tornare in prima serata con Noos?-?L'avventura della conoscenza, la nuova stagione del fortunato programma di divulgazione scientifica che andrà in onda a partire da lunedì 23 giugno su Rai?1, in prima serata.

