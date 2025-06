Al via oggi l' Italian Global Series Festival | si comincia con I Cesaroni e i giovani rapper milanesi

Oggi a Rimini prende il via l’attesissimo Italian Global Series Festival, un evento dedicato alle serie TV italiane e internazionali più appassionanti. La prima edizione celebra il ritorno de I Cesaroni e i giovani rapper milanesi, inaugurando una settimana ricca di incontri, anteprime e momenti di spettacolo tra Rimini e Riccione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello spettacolo, che promette di diventare un punto di riferimento nel panorama televisivo.

In questo sabato 21 giugno prende il via a Rimini la prima edizione dell'evento tutto dedicato alle serie tv italiane e internazionali: si comincia con il grande ritorno de I Cesaroni Per l'Italian Global Series Festival è finalmente arrivato il momento del debutto: stasera si apre la prima edizione della kermesse, in programma dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione. Ideato e organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), diretto dal critico e giornalista Marco Spagnoli, il Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà, Regione Emilia Romagna, Comune di Riccione e Comune di Rimini.

