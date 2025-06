Al via i Venerdì Piacentini 2025 | vie affollate e mille attrazioni

Al via i Venerdì Piacentini 2025, un evento che trasforma le vie della città in un caleidoscopio di colori, musica e allegria. Le strade affollate e le mille attrazioni hanno nuovamente dimostrato il grande fermento culturale e sociale di Piacenza. La serata del 20 giugno è stata un successo travolgente, con migliaia di persone che hanno vissuto un’esperienza indimenticabile. E la magia continua: ogni venerdì promette nuove emozioni da scoprire.

