Al Royal Ascot 2025 trionfa il giallo burro | i look a confronto

al Royal Ascot 2025 ha conquistato il cuore di tutti, diventando il colore must-have della stagione. Dopo aver sfilato tra passerelle e social, il giallo burro si conferma simbolo di eleganza spensierata e raffinatezza senza tempo, pronto a illuminare ogni outfit con un tocco di allegria e sofisticatezza. E ora, scopriamo insieme i look più iconici di questa tendenza irresistibile.

Dopo aver conquistato passerelle, vetrine e di Instagram, il giallo burro ha trionfato anche al Royal Ascot 2025. Non solo una semplice gara tra cavalli purosangue ma un appuntamento mondano irrinunciabile per la royal family e l’high society inglese. E il butter yellow si è rivelato vincente. Un giallo chiaro, morbido e caldo, che simboleggia la gioia di vivere, l’ottimismo e la leggerezza. Ispirata alla natura primaverile, questa tonalità ha saputo regalare un tocco moderno e delicato ad ogni tipo di outfit. I membri della royal family erano smaglianti con questo colore così come alcune delle influencer più apprezzate del Regno Unito. 🔗 Leggi su Dilei.it