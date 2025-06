Al ristorante una cena davvero speciale ospite il cuoco personale del presidente Sergio Mattarella

Una serata indimenticabile nel cuore di Cella di Mercato Saraceno, dove l'arte culinaria si è incontrata con il senso di responsabilità sociale. Venerdì 20 giugno, al ristorante Ponte Giorgi, si è svolta una cena esclusiva con Massimo Sprega, il rinomato chef del Quirinale e ospite d'onore, che ha saputo regalare ai presenti un'esperienza gastronomica unica, arricchita da storie di impegno e passione. Un evento che ha confermato come il cibo possa essere veicolo di valori e cultura.

