In un panorama cinematografico spesso avvolto da ombre e misteri, emergono storie di finanziamenti pubblici sbagliati e collaborazioni mai realmente avvenute. La Coevolution di Roma ha ottenuto ben 13 milioni di euro per 12 film dal 2022 al 2024, ma solo uno è stato effettivamente girato. Un’indagine che svela come il sistema abbia disertato controlli fondamentali, lasciando spazio a dubbi e controversie. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

La Coevolution di Roma ha incassato 13 finanziamenti pubblici per 12 film tra il 2022 e il 2024, ma uno solo di questi è stato davvero girato. E prima ancora durante la pandemia con il governo giallorosso il sistema ha disertato tutti i controlli.. Il presunto autore delle musiche di «Stelle della notte» di Rexal Ford nega di averci mai lavorato.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Al produttore di Ford 4 milioni: un film girato

