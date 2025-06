Al posto dell' ex Whirlpool un centro di innovazione quantistica

Italian Green Factory trasforma il passato in un futuro all’avanguardia, annunciando un progetto ambizioso: la realizzazione del primo computer quantistico di TeaTek Group. Sull’ex sito Whirlpool di via Argine, si apre una nuova era di innovazione e tecnologia, portando l’Italia al centro della rivoluzione digitale. Felice Granisso, CEO di TeaTek, ha sottolineato l’importanza di questa sfida per il progresso del nostro Paese, segnando così un passo decisivo verso un domani più smart e sostenibile.

“Italian Green Factory punta sull’innovazione: è qui, a via Argine dove un tempo sorgeva la Whirlpool, che puntiamo a realizzare il primo computer quantistico di TeaTek Group”. Lo ha annunciato Felice Granisso, ceo di TeaTek e Italian Green Factory, la società che ha rilevato l'ex stabilimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Al posto dell'ex Whirlpool un centro di innovazione quantistica

