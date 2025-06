Al Museo Archeologico Nazionale un' estate tra preistoria e fumetto

giovani esploratori scopriranno i segreti dell’antichità, combinando l’affascinante mondo della preistoria con l’arte del fumetto. Un’esperienza educativa e divertente, dove storia e creatività si incontrano per far vivere un’estate indimenticabile. Preparatevi a immergervi in un’avventura tra arte, archeologia e immaginazione!

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona apre le porte dell'estate ai giovani appassionati di storia e creatività con la terza edizione dei campi estivi, un'occasione unica per scoprire il passato in modo coinvolgente e originale. Attraverso passeggiate tra le sezioni del museo, i.

