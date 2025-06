Al Hilal in difficoltà sul mercato | Inzaghi gelato altro rifiuto per gli arabi

Al Hilal, il calciomercato si trasforma in un vero e proprio labirinto di difficoltà: tra rifiuti, trattative complicate e nomi di prestigio che sfumano, gli arabi sembrano trovarsi sempre più lontani dall’obiettivo. Dopo aver visto sfumare le speranze per Theo Hernandez, Osimhen e altri, anche l’ultimo tentativo per McTominay viene respinto. La sfida sembra senza fine, lasciando i dirigenti arabi con un futuro incerto e molte domande senza risposta.

Al Hilal, Inzaghi e un calciomercato sempre più in salita: gli arabi restano in difficoltà al tavolo delle trattative. Da Theo Hernandez a Osimhen passando per Bruno Fernandes e Nuno Tavares senza considerare anche Barella e Bastoni, accostati al club arabo ma che hanno deciso di rimanere in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'ex Inter Inzaghi ha incassato un altro no, stavolta per McTominay: IL NO – «Il Napoli considera McTominay blindatissimo e non può essere una sorpresa. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate e grande protagonista nella stagione dello scudetto, sta talmente bene nel suo attuale club da non prendere minimamente in considerazione qualsiasi ipotesi lontano da Napoli»