al giornalista teatino stanislao liberatore il premio luigi marchesani

Il giornalista teatino Stanislao Liberatore aggiunge un’altra pagina prestigiosa alla sua brillante carriera, conquistando il premio Luigi Marchesani nella categoria Giornalismo. Riconoscimento che celebra la sua dedizione nel raccontare storie e approfondire tematiche di grande rilevanza sociale. La prima edizione di questo importante premio internazionale, promosso dal Comune di Città del Vasto, si arricchisce così di un talento che si distingue per passione e professionalità.

