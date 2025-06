Al corteo pro-Pal dilaga l' odio | bruciate bandiere di Ue Nato ed Israele

Oggi Roma si è trasformata in un palcoscenico di forte protesta, con migliaia di cittadini che hanno invaso le strade per dire basta al riarmo, alla guerra e alle ingiustizie nel Medio Oriente. Tra cori, bandiere bruciate e una voce unanime contro le politiche di conflitto, il corteo ha scandito un messaggio chiaro: la pace è un diritto fondamentale da difendere con determinazione. La mobilitazione si conclude lasciando un segnale potente e indelebile.

Migliaia di persone hanno invaso oggi le strade di Roma per partecipare alla manifestazione nazionale Stop ReArm Europe, promossa da diverse realtà pacifiste e da Potere al Popolo. Il corteo, partito da piazza Vittorio, ha percorso il centro della Capitale fino al Colosseo, tra slogan contro il riarmo, la guerra e il "genocidio" in Medio Oriente. Durante la mobilitazione, sono state incendiate alcune bandiere, quella della NATO, quella dell'Unione Europea e quella di Israele. "A fuoco i simboli dell'oppressione", hanno scandito i manifestanti in piazza, esprimendo una ferma condanna nei confronti delle politiche belliche internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al corteo pro-Pal dilaga l'odio: bruciate bandiere di Ue, Nato ed Israele

In questa notizia si parla di: corteo - bandiere - nato - israele

Roma, parte il corteo per Gaza: migliaia in piazza con bandiere e striscioni - Roma si anima con il corteo per Gaza, un grande movimento di solidarietà che coinvolge migliaia di cittadini con bandiere e striscioni.

Da Sud a Nord Italia siamo in viaggio per Roma. Ci vediamo alle ore 14:00 in Piazza Vittorio Emanuele per il corteo! Contro riarmo, guerra e genocidio. Contro la Nato. Per il disarmo generalizzato! Disarmiamoli! Vai su Facebook

Bruciate le bandiere di Israele, Nato e Unione europea al corteo di Roma contro il riarmo – Video; Corteo anti-riarmo a Roma, slogan contro Nato e Israele e bandiere palestinesi in piazza; Corteo Pro Palestina a Roma, bruciate le bandiere di Israele Nato e Europa.

Roma, al corteo pro-Pal vince l'odio: bruciate bandiere di Ue, Nato ed Israele - Migliaia di persone hanno invaso oggi le strade di Roma per partecipare alla manifestazione nazionale Stop ReArm Europe, promossa da diverse ... Secondo iltempo.it

Il corteo di Roma contro il riarmo: bruciate bandiere Ue, Nato e Israele - Il corteo riunisce diverse sigle dei collettivi, della Rete dei Comunisti, di USB e Potere al Popolo ... Segnala msn.com