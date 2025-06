Al Bano in concerto a San Pietroburgo | Putin? Io sono amico di chi capisce la bellezza della parola ‘pace’

Al Bano e Iva Zanicchi pronti a incantare San Pietroburgo, portando il loro messaggio di pace e musica sotto un cielo ricco di tensioni. In un mondo dove le parole spesso dividono, loro dimostrano che la vera forza sta nel dialogo e nella bellezza dell’arte. Chi capisce la parola “pace” sa che il vero amico del cuore è quello che unisce, non divide. E questa sarà la loro missione, sempre.

Al Bano e Iva Zanicchi in concerto a San Pietroburgo. Entrambi gli artisti italiani sono regolarmente saliti sul palco in Russia, peraltro davanti a migliaia di fan in adorazione. “Chi critica è chi all’esterno e non conosce i fatti. Non sanno che in Russia noi siamo messaggeri di pace. È il mio mestiere e lo farò sempre, contro tutto e tutti. Non temo le accuse di essere amico di Vladimir Putin - ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco -. Amico di Putin? Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo ‘pace’". Il concerto di Al Bano e Iva in Russia: "Non ho paura, la musica porta pace" Critiche rispedite al mittente, dunque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Bano in concerto a San Pietroburgo: “Putin? Io sono amico di chi capisce la bellezza della parola ‘pace’”

In questa notizia si parla di: amico - putin - sono - pace

Perché Putin ha deciso di rivolgersi all’amico-rivale Erdogan per i negoziati con Zelensky? - La Turchia si riconferma protagonista nei negoziati tra Mosca e Kiev, con il prossimo incontro diretto fissato per il 15 maggio a Istanbul.

Si confermano due cose: 1.? Putin non ha mai avuto intenzione fermare la #guerra; 2.? ?#Trump è incapace di intendere e di volere. Da quando si è insediato ha dato 170 messaggi contraddittori ed finito con un pugno di mosche inchinato a #Putin. Vai su Facebook

Al Bano in concerto a San Pietroburgo: “Putin? Io sono amico di chi capisce la bellezza della parola ‘pace’”; Al Bano fa impazzire i fan russi, l'esibizione «per la pace» a San Pietroburgo finisce sull'agenzia di Stato - Il video; Trump: Putin è stato colpito duro e colpirà duro. Merz: più pressione su Russia per stop a guerra - L'Ucraina pubblica un nuovo filmato dell'attacco dei droni ai bombardieri strategici russi.

Al Bano in concerto a San Pietroburgo: “Putin? Io sono amico di chi capisce la bellezza della parola ‘pace’” - Entrambi gli artisti italiani sono regolarmente saliti sul palco in Russia, peraltro davanti a migliaia di fan in adorazione. Secondo quotidiano.net

Al Bano annuncia un concerto a San Pietroburgo: «Sono amico della pace, non di Putin. Con me anche Iva Zanicchi» - Al Bano torna a far parlare di sé, e questa volta lo fa annunciando un’iniziativa destinata a sollevare discussioni. Da msn.com