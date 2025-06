Al Bano fa impazzire i fan russi l’esibizione per la pace a San Pietroburgo finisce sull’agenzia di Stato – Il video

Al Bano sorprende i fan russi con un’improvvisa esibizione a San Pietroburgo, durante il "Concerto per la pace". Nonostante le polemiche e le tensioni tra Italia e Russia, il cantante siciliano ha deciso di cantare, lasciando tutti senza parole. La sua performance, ripresa dall’agenzia Tass, ha acceso il dibattito sulla libertà di esprimersi in tempi di crisi. Ma come continuerà questa vicenda?

Al Bano alla fine ha cantato come da programma sul palco di San Pietroburgo. Come mostrano le immagini i diffuse anche dall’agenzia di Stato russa Tass, il cantante si è esibito venerdì 20 giugno nel «Concerto per la pace» davanti a una piazza del Palazzo, nel centro della città, praticamente piena. Di fronte alle critiche piovute dall’Italia, per la prima esibizione in Russia da quando Mosca ha invaso l’Ucraina, Al Bano non ha fatto un passo indietro. «Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin. Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace». 🔗 Leggi su Open.online