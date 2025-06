Akram Jadid il 14enne del Milan che segna più di Camarda

A soli 14 anni, Akram Jadid, milanista doc e talento precoce del calcio italiano, sta scrivendo la sua storia con numeri da record. Dopo aver sfidato Camarda e rifiutato l’Inter, ha deciso di mettere alla prova se stesso segnando senza sosta. Con quasi 600 gol all’attivo, il giovane prodigio è ormai vicino a un traguardo incredibile e sogna l’esordio con l’Under 15 azzurra. Il suo futuro è già scritto nel suo entusiasmo e talento.

Classe 2011, milanista doc, disse no all'Inter e per "sfidare" Francesco ha iniziato a segnare tenendo il conto. Ora è a un passo dai 600 gol e dalla chiamata dell'Under 15 azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Akram Jadid, il 14enne del Milan che segna più di Camarda

