AI quell’apostrofo rosa tra romance e romanzo

Nel limbo tra romance e romanzo, le immagini si intrecciano come petali di rosa caduti su superfici fragili, catturando emozioni mute e storie invisibili. Una donna che cammina verso un passato sfumato, un uomo muscoloso con sguardo lascivo, e petali che sfiorano un campo di football: ogni dettaglio narra di passioni celate e destini incrociati. Enigmatici e suggestivi, questi scenari ci invitano a scoprire cosa si cela dietro la poesia dell'attimo presente.

Una donna cammina, dando le spalle, verso una strada di ciottoli con uno sfondo roseo sfumato. Un tipo tutto muscoloso dallo sguardo lascivo e la barba sagomata da sbirro incrocia le braccia davanti a una generica metropoli anglosassone. Dei petali di rosa sono appena caduti su una superficie che sembra ghiaccio, o vetro, con delle crepe. Una rosa si avvolge intorno a una palla da football americano sul campo da gioco di un college a caso. Le copertine dei romance sono il massimo della funzionale pigrizia del book design, più del “c’ho un cugino grafico che te la fa per 30 euro”. Con prezzi di copertina più bassi di un arancino in Centrale, comandano nella sezione intrattenimento degli autogrill – sempre un grande luogo per capire i trend global- nazionalpopolari – e nel post mondo Harmony arrivano romanzi rosa sotto steroidi, come la “romance mafia” – soft power savianesco – con copertine con gli scugnizzi tatuati, un po’ Peaky Blinders un po’ Salvatore Giuliano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it