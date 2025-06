Aguerd Juventus proseguono i contatti | conferme sulla possibile contropartita Rugani Cosa filtra sul futuro del difensore del West Ham

La Juventus accelera sul mercato estivo, con incontri e trattative in corso per rafforzare la difesa. Tra le novitĂ , spiccano le conferme su Aguerd del West Ham e i possibili sviluppi riguardo a Rugani, con una contropartita sempre piĂą concreta. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se le trattative si trasformeranno in accordi concreti, segnando un passo importante nel futuro dei bianconeri. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Aguerd Juventus, proseguono i contatti: conferme anche su Rugani. NovitĂ in vista dell’estate anche sul fronte difesa. Luca Cilli, a Sky Sport, ha fornito un importante aggiornamento di mercato Juventus anche per quanto riguarda il futuro di Aguerd. Nuove conferme sull’obiettivo dal West Ham. AGUERD – «I prossimi giorni saranno utili per approfondire i primi contatti che ci sono stati con il West Ham. Al club inglese piace Rugani, va approfondito il dialogo anche con questa possibile contropartita. Il giocatore sicuramente piace ed è un’idea della Juventus». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Aguerd Juventus, proseguono i contatti: conferme sulla possibile contropartita Rugani. Cosa filtra sul futuro del difensore del West Ham

