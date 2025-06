Aggressione in strada in Borgo Dora | ragazzo ferito da una coltellata

Un grave episodio di violenza scuote Borgo Dora, dove un giovane è stato ferito da una coltellata nel pomeriggio di oggi. L’aggressione, ancora avvolta nel mistero, ha coinvolto un uomo di circa 30 anni di probabile origine straniera. La scena è stata subito presa d’assalto dalla scientifica, mentre le autorità indagano per fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza del quartiere. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Sarebbe stata un'aggressione con accoltellamento quella che si è verificata nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, in zona Borgo Dora, Aurora. Un uomo di circa 30 anni, di probabile origine straniera, è stato soccorso. Sul luogo la scientifica, ma non è chiara al momento, né è stata resa nota. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Aggressione in strada in Borgo Dora: ragazzo ferito da una coltellata

