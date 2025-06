Agevolazioni Tari per le famiglie | chi ha studenti universitari fuori sede pagherà di meno

Se hai studenti universitari fuori sede, preparati a risparmiare! Il Comune di Ancona ha infatti approvato un’agevolazione sulla Tari che permette alle famiglie di pagare fino a 224 euro in meno. Questa novità rappresenta un passo importante verso il sostegno alle giovani menti e alle loro famiglie, rendendo più accessibile la gestione delle spese legate agli studi. Scopriamo insieme come beneficiare di questa opportunità e alleggerire il carico economico.

ANCONA – Il Comune di Ancona ha introdotto un'importante novità in materia di Tari, la tassa sui rifiuti. All'interno della delibera consiliare relativa alle variazioni tariffarie, discussa e approvata in settimana dal consiglio comunale, è stata inserita un'agevolazione specifica per le famiglie.

