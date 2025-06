Affitti turistici brevi Prima autorizzazione con il nuovo regolamento comunale

Palazzo Vecchio ha rilasciato la prima autorizzazione per una nuova attività di locazione turistica breve dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale. "Abbiamo rilasciato la prima autorizzazione per una nuova attività di locazione turistica breve - spiega l’assessore al turismo Jacopo Vicini (nella foto) -. È un passaggio molto importante, dallo scorso 31 maggio infatti per aprire un’attività di questo tipo è necessario avere l’autorizzazione del Comune che si può ottenere solo rispettando precise regole per la sicurezza, l’adeguatezza e la dignità delle strutture, per misure minime degli appartamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affitti turistici brevi. Prima autorizzazione con il nuovo regolamento comunale

