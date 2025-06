Affitta Disneyland Paris per le nozze ma la sposa ha 9 anni | arrestato

Un sogno di nozze magiche a Disneyland Paris si è trasformato in un racconto sorprendente e inquietante. Immaginate una coppia, lui vestito da sposo e lei da sposa, che oltrepassa i cancelli all’alba, pronti a celebrare il loro amore in una location esclusiva. Ma poco prima di pronunciare il fatidico sì, la realtà si impone: quattro arresti e una storia che lascia senza parole. Di fronte a un episodio così insolito, ci chiediamo: cosa è successo davvero dentro quelle mura incantate?

L’uno al braccio all’altra, frac lui e vestito da sposa lei, hanno oltrepassato all’alba i cancelli di Disneyland Paris, che per l’occasione era stato prenotato nella sua interezza. All’interno la location e i tavoli erano tutti imbastiti per il centinaio di invitati atteso alla cerimonia. Poco prima che i due si dicessero «sì», però, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fermato quattro persone, tra cui lo stesso sposo. Di fronte a lui, scrive Le Parisien, con il velo bianco si trovava una bimba di 9 anni. La sposa. I quattro arresti e il parco prenotato. Pedofilia, questo il reato contestato dalla procura di Meaux allo sposo, che secondo le primissime informazioni sarebbe un ricco britannico di circa 22 anni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: disneyland - paris - sposa - affitta

