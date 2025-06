Affari tuoi Valentina | Ho chiesto al mio fidanzato di mettere le mutande al contrario per vincere ma perde 300mila euro

Una puntata di Affari tuoi ricca di colpi di scena quella trasmessa sabato 21 giugno, quando Valentina dall'Umbria e il suo fidanzato Matteo hanno deciso di giocare con una strategia scaramantica: indossare le mutande al contrario. Tuttavia, un'imprevista decisione ha portato a una perdita di ben 300mila euro, lasciando tutti senza parole. Ma come si è evoluta questa avventura e quali sono le lezioni da trarre? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sorprendente.

La puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 21 giugno. Ha giocato Valentina dall'Umbria con il fidanzato Matteo. Per scaramanzia ha chiesto al fidanzato di indossare le mutande al contrario, ma ha commesso l'ingenuità di accettare l'offerta del Dottore. Nel suo pacco c'erano 300mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fidanzato - affari - tuoi - valentina

Ad Affari Tuoi Jasmine cede al fidanzato e non accetta l’offerta, De Martino: “Il coraggio viene premiato” - In un'emozionante puntata di "Affari Tuoi" lunedì 12 maggio, Jasmine e Matteo sfidano il destino in un finale "tutto o niente".

Questa sera ad Affari Tuoi abbiamo visto la partita di Alessia della Valle d’Aosta non andata in onda le scorse settimane per motivi di palinsesto. Una gara sfortunata la sua, che nel suo pacco aveva il simpatico Gennarino. Così la concorrente ha tentato la sort Vai su Facebook

Affari tuoi, Valentina: Ho chiesto al mio fidanzato di mettere le mutande al contrario per vincere, ma perde 300mila euro; ?Affari Tuoi, Valentina Brighindi entra in gioco ma fredda il suo ammiratore: «Sono fidanzata»; Affari Tuoi, Angelo snobba un'offerta da capogiro ma trova l'amore con Valentina. È caccia al gossip: Devo sapere.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Valentina dall’Umbria stasera, 21 giugno - Prima partita d'estate per questa straordinaria edizione di Affari Tuoi. Lo riporta alphabetcity.it

Chi è Valentina dell' Umbria, concorrente di Affari tuoi del 21 giugno? - Questa sera, sabato 21 giugno, torna l'appuntamento imperdibile su Rai 1 con l'amatissimo game show a premi condotto da Stefano De Martino, sempre ... Da tag24.it