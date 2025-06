Affari Tuoi piange la scomparsa di Harley Zuriatti la ragazza che aveva voglia di vivere

Il mondo dello spettacolo e il pubblico di Affari Tuoi piangono la scomparsa di Harley Zuriatti, una giovane donna con un'incredibile voglia di vivere. La sua partecipazione alla trasmissione aveva toccato il cuore di tutti, raccontando con coraggio la battaglia contro un tumore all'utero. Harley ha lasciato un segno indelebile, ispirando speranza e forza. La sua memoria continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Con la sua partecipazione alla trasmissione la giovane donna aveva commosso il pubblico raccontando con coraggio la sua lotta contro un tumore all'utero.

Morta ex pacchista di Affari tuoi: l’annuncio del marito - Non ce l'ha fatta Harley Zuriatti, ex pacchista di Affari tuoi che da tempo lottava contro un tumore all'utero ... ilsipontino.net scrive

La triste scomparsa di Harley Zuriatti, ex pacchista di Affari tuoi, a soli 31 anni - La comunità televisiva piange Harley Zuriatti, ex pacchista di Affari tuoi, scomparsa a 31 anni dopo una coraggiosa lotta contro un tumore all'utero. Scrive ecodelcinema.com