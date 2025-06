Affari Tuoi mutande al contrario | la strana richiesta prima della puntata

Prima di salire sul palco di Affari Tuoi, Valentina dall'Umbria ha sorpreso tutti con una richiesta insolita: chiedere al suo fidanzato Matteo di indossare le mutande al contrario, come porta fortuna. La sua strana superstizione ha catturato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori, aggiungendo un tocco di mistero e simpatia alla puntata. Ma cosa succederà quando il momento di giocare arriverà ? Lo scopriremo questa sera su Rai 1.

Valentina dall'Umbria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 21 giugno. La pacchista ha spiegato che viene da Terni, dove ha un negozio d'abbigliamento da donna. Ad accompagnarla il suo fidanzato Matteo, operaio in un'acciaieria. La concorrente ha rivelato anche di essere molto scaramantica. Di qui la richiesta al suo ragazzo di mettere le mutande al contrario. Purtroppo, però, la sua partita non è stata molto fortunata. All'inizio ha fatto fuori 30mila, 100, 200mila, 500, 50 e 100mila euro. La prima proposta del dottore invece è stata un cambio pacco.